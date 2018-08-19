Palmiye Ağacında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Adana'da refüjdeki palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki palmiye ağacının üst dallarında bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sepetli vinç yardımıyla kedinin bulunduğu yere çıkan ekipler, hayvanı kurtardı.

Kedi, hayvan barınağına teslim edildi.