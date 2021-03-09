Palmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdi
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Palmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdi

09.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:36
Palmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdi

Palmet Enerji, ana iş kollarında amaçladığı büyüme hedefi doğrultusunda dünya enerji sektörünün önemli aktörlerinden ENGIE'nin sahip olduğu İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baymina Enerji A.Ş., Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Palmet Enerji, ana iş kollarında amaçladığı büyüme hedefi doğrultusunda dünya enerji sektörünün önemli aktörlerinden ENGIE'nin sahip olduğu İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baymina Enerji A.Ş., Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. şirketlerini 8 Mart 2021 tarihi itibarıyla satın aldığını açıkladı.

Palmet Enerji'den yapılan açıklamada, "PALGAZ ile Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'na PALEN ile Erzurum ve 13 çevre ilçesine gaz arzı sağlayan Palmet Enerji, İZGAZ'ın da satın alınmasıyla birlikte 2 il, 26 ilçede 800 bini aşkın aboneye hizmet verecek. Palmet Enerji, yıllık 6 milyar metreküp doğal gaz ticaret hacmine ulaşarak Türkiye'de yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 12'sini karşılayacak. Palmet Enerji, doğalgaz dağıtım sektöründe büyümenin yanı sıra bu işlemle beraber elektrik üretiminde de büyüyor. Lüleburgaz ve Aydın'daki doğal gaz çevrim santrallerine Ankara'da Baymina Doğal Gaz Çevrim Santrali'ni de ekleyen Palmet Enerji, toplamda 892 MW'lık kurulu güce ulaşacak" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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