Paletten tekne yapıp, çatıda 'yelkenler fora' dedi
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Paletten tekne yapıp, çatıda 'yelkenler fora' dedi

Antalya'da koronavirüs nedeniyle denize girme yasağı ve 20 yaş altına uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde çalışan 11 yaşındaki yelken sporcusu Eylül Erdem, tahta paletten yaptığı teknesiyle her gün denize açılır gibi çatıda antrenman yapıyor.

Paletten tekne yapıp, çatıda 'yelkenler fora' dedi
17.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:50

Antalya'da koronavirüs nedeniyle denize girme yasağı ve 20 yaş altına uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde çalışan 11 yaşındaki yelken sporcusu Eylül Erdem, tahta paletten yaptığı teknesiyle her gün denize açılır gibi çatıda antrenman yapıyor. Milli sporcu olmayı hedefleyen Eylül, çatıdaki tahta teknede dümen için fırça sopasını, yelken kontrolünde çamaşır ipini, ayak sabitlemek için bisiklet tekerini, tekneye dolan suyu boşaltma amacıyla maşrapa kullandı.   

Antalya'da yaz döneminde yelken sporuna başlayan Eylül Erdem, başarısıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yelken takımının alt yapısına seçildi. Antrenörü Gamze Altay Akdeniz yönetiminde antrenmanlarına bir süre devam eden Eylül, koronavirüs nedeniyle denize girmenin yasaklanması ve 20 yaş altına getirilen dışarı çıkma yasağı nedeniyle evde kalmaya başladı. Antrenörünün yönlendirmesiyle evde çalışmalarını sürdüren Eylül'ün spor sevgisine koronavirüs de engel olamadı. Evinde her gün interaktif eğitim yapan Eylül, antrenörünün yönlendirmesiyle maket yelken yapımına başladı.Babasının getirdiği tahta paleti tekne olarak, evdeki malzemelerden de yelkende kullanılan gereçleri tasarlayan Eylül, oturma alanı olarak küpeşte yerine palete çiviyle tahta çaktı. Teknedeki dengeyi sağlamak için ayaklarına kullandığı trapez kayışını bisiklet tekerinden yapan Eylül, tekne dümeni olarak adlandırılan yeke uzatmasını fırça sopasından, yelkeni kontrol etmek kullanılan ıskota yerine de çamaşır ipini taktı. Teknesine dolan suyu boşaltmak için kullanılan çamçak yerine maşrapa kullanan Eylül, denize gidemediği için her gün çatıda antrenman yapmaya başladı.Evinin çatısında antrenörü Gamze Altay Akdeniz'in yönlendirmesiyle her gün antrenman yapan Eylül, pandemi sürecinin sona erip, mavi denizlerde ufka yelken açmanın hayalini kuruyor. Evden dışarı çıkmayıp, sporla vakit geçiren Eylül'e en büyük desteği de ailesi veriyor. Eylül'ün antrenmanı sırasında babası tezahüratla kızına moral verirken, 21 yaşındaki ablası Gamze cimnastik hareketlerinde yardımcı oluyor. Anne  Ayşe Erdem de spor yapan kızları ve onlara destek veren eşine meşrubat ikramı yaparak, spor saatlerinin eğlenceli geçmesi için çaba harcıyor.Koronavirüs nedeniyle evden çıkamadığı için antrenörünün yönlendirmesiyle tahta paletten yelkenli yaptıklarını anlatan Eylül, "Sokağa çıkmak ve denize girmek yasak olduğu için evde antrenman yapmaya başladım. Antrenörüm paletten tekne yaparak antrenmanlarımıza devam edeceğimizi söyledi. Babamla birlikte tekne yaptık. Tahta yelkende bisiklet tekeri, çamaşır ipi, fırça sopası kullandık. Tek tek montajını yaptım. Virüsün sona ermesini ve denize açılmayı çok istiyorum. Hayalim milli takım sporcusu olmak. Antrenörüm gibi başarılı sporcu olmak istiyorum" dedi.

Kızının başarısı için koronavirüs sürecinde aile olarak seferberlik yaptıklarını anlatan baba Ümit Erdem, "Üniversite eğitimine virüs nedeniyle ara veren büyük kızım, kardeşine antrenmanda yardımcı oluyor. Ben tahta yelken yaptım ve antrenmanlarda moral vermeye çalışıyorum. Eşim de bizlere ikramlarda bulunuyor. Çatıda antrenman yapan kızıma destek oluyoruz. Kızımın başarısı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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