Paletli Yüzücülerden Türkiye Derecesi

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Büyükler Şampiyonası'ndan Türkiye ikinciliği ile ayrıldı.

Paletli yüzme branşında gençler kategorisinde üst üste Türkiye şampiyonlukları elde eden Yeşil-Siyahlı Spor Kulübü, başarısını bir üst yaş gurubuna taşıyarak büyükler kategorisinde de ödül kürsüsü mutluluğu yaşadı. 29 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen 12 ilden yarışlara katılan 25 spor kulübünden 156 sporcunun kulvarlarda kıyasıya mücadelesine sahne olan TSSF Paletli Yüzme Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndan takım halinde gümüş madalya ile ayrılan Şehitkamilli sporcular, ödül kürsüsünde büyük mutluluk yaşadı. Şampiyona esnasında 2.'lik kupasının yanı sıra yeşil siyahlı sporcu Yunus Ayvazoğlu'nun 400 metre çift palet disiplininde Türkiye rekoru kırması Gaziantep'e büyük gurur yaşattı.

"Saliselerle yarışıyoruz"

Organizasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Su Sporları Takımları Baş Antrenörü Cengiz Bingül, "Faaliyet gösterdiğimiz su sporları branşlarında ulusal ve uluslararası mecralarda katıldığımız tüm yarışlarda zirvenin en büyük adayıyız. Son olarak katıldığımız ve Türkiye ikinciliği elde ettiğimiz TSSF Paletli Yüzme Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 4x100 bayrak yarışına kadar birinci sıradaydık. Sadece 22 saliseyle bu şampiyonayı 2. sırada tamamladık. Hedeflerimizi sporcularımızın çalışma azimleri ve performansları doğrultusunda her geçen gün büyütüyoruz. Branşın en üst kategorisinde gelen Türkiye rekorları göğsümüzü kabartıyor. Bundan sonraki süreçte de altın paletlerimizin şampiyonluklar elde edebilmeleri, ilimizi, ülkemizi Avrupa ve dünya sahnesinde başarıyla temsil edebilmeleri adına çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

"Sportif başarılardaki çeşitlilik sistemli çalışmanın eseri"

Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Sporcularımız; havuzda, yeşil sahalarda, parke üstünde, kortlarda ve pistlerde önemli sportif başarılara imza atıyorlar. Gerek branş kategorilerinde gerekse de farklı yaş kategorilerinde yakalanan başarıların çeşitliliği sistemli ve azimli bir çalışmanın eseri. Paletli yüzme branşında dünya şampiyonu bir sporcumuzun olması, takım halinde elde edilen ulusal ve uluslararası başarılar altyapıdan yetişen ve su sporları ile yeni tanışan sporcularımız için önemli bir hedef, güzel bir örnektir. Türkiye şampiyonasında rekorlara imza atarak ödül kürsüsü mutluluğu yaşayan tüm sporcularımızı, idari ve teknik kadroyu yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP