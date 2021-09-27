Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü

Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın ardından bu kez dünya üçüncülüğü elde etti.

Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın ardından bu kez dünya üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden paletli yüzme milli takım sporcusu Derin Toparlak, 1000 metre su üstünde bronz madalya kazandı.

Derin Toparlak, 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonluğu başarısına da imza atmıştı. Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Canberk Babaoğlu ile Kolombiya'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden Derin, altın madalya ile aynı zamanda paletli yüzme açık su yarışlarında Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirmişti.

Milli sporcu Derin Toparlak'ın başarı tablosu

Milli sporcu Derin Toparlak, 2019'da açık suda 6 bin metre su üstü kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak paletli yüzme büyüklerde Türkiye adına ilk uluslararası başarıya imza atmıştı.

Aynı yarışmada 1500 metre su üstü havuz etabında gümüş madalya kazanan Derin, bu yıl Rusya'daki Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda paletli yüzme büyüklerde Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğunu 1500 metre su üstü havuz etabında kazanmıştı.

Milli sporcu, bu yıl paletli yüzme büyükler tarihinde ilk dünya şampiyonluklarına hem havuz hem de açık etabında iki kez imza atarak başarılı bir performans ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Kolombiya'dan peş peşe muhteşem başarı haberler i alıyoruz. Milli sporcumuz Derin Toparlak, dünya şampiyonluğunun ardından dünya üçüncülüğü başarısı ile bizleri, ülkemizi onurlandırdı. Kendisine, milli takım antrenörümüz Canberk Babaoğlu'na, ailesine, spor kulübüne çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ikinci yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ikinci yarışta birinci oldu.

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Mesut Özil Salih Uçan Bülent Uygun Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:58:42. #1.17#