Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası başladı
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Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası başladı

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Spor
Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başladı.

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 22 spor kulübünden 93'ü kadın, 102'si erkek toplam 195 sporcu mücadele edecek.

Çift palet, su üstü, dip ve tüp disiplinlerindeki şampiyona, 100 metre kadınlar su üstü mücadelesiyle start aldı.

Gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki sporcular, 50 ila 1500 metre mesafeleri arasında, 4x100 ve 4x200 bayrak yarışlarında Türkiye şampiyonu olmak için yarışacak.

Şampiyona, 11 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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