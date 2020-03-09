Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi Mersin'de, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) düzenlediği Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Mersin'de, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) düzenlediği Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Mersin GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 23 spor kulübünden 194 genç sporcu katıldı.

Sporcular, iki gün süren organizasyonda su üstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak yarışı kategorilerinde mücadele etti.

Erkeklerde Bakırköy Su Sporları Kulübü sporcusu Yiğit Yılmaz, 100 metre su üstü yarışlarında 36.11'lik derecesiyle büyükler ve gençlerde Türkiye rekorunu kırıp, şampiyon oldu.

Yılmaz, 100 metre tüp müsabakalarında da 34.45 saniyeyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olup birincilik kürsüsüne çıktı.

Kadınlarda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakıf Okulları (GVO) Spor Kulübü'nden Beril Ülker, 200 metre su üstü mücadelesini 1 dakika 33 saniyede tamamlayarak, bu alandaki gençler ve büyüklerde Türkiye rekorunu yenileyip, şampiyonluğa ulaştı.

Takımlar sıralamasında kadınlarda İTÜ GVO Spor Kulübü şampiyon olurken, erkeklerde Bahçelievler Belediye Spor Kulübü (BBSK) birincilik elde etti.

Organizasyonda yarışların ardından dereceye giren sporcu ve kulüplere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

TSSF Başkanı Şahin Özen, törende yaptığı konuşmada, rekor kıran sporcularla gurur duyduğunu belirtti.

Paletli yüzmede son dönemlerde hem ulusal hem de uluslararası şampiyonluklarda başarılı sonuçlar alındığına vurgu yapan Özen, rekor kıran ve madalya alan sporcuları tebrik ederken, şampiyonaya katılan spor kulüplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA