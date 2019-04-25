Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Yarın Samsun'da

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda bayanlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalara 23 kulüpten 58 bayan, 90 erkek olmak üzere toplam 148 sporcu katılacak. A, B ve C yaş gruplarında yarışacak sporcular, 50 ila 1500 metre arasında çeşitli mesafelerde su üstü, çift palet, dip ve tüp branşlarında mücadele edecekler. Şampiyonada 4x100 ve 4x200 bayrak yarışları heyecanı da yaşanacak. Açılış töreni, havuzda bütün sporcuların katılımıyla 26 Nisan Cuma günü saat 15:30'da gerçekleştirilecek.

Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılan kulüplere ve sporcularına başarılar dilediğini ifade eden TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Saat gibi işleyecek bir organizasyon için hazırlıklarımızı tamamladık. Samsunlu sporseverleri yarışmalarımıza bekliyoruz. Eminim yeni Türkiye rekorlarına tanıklık edeceğiz" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, organizasyona verdikleri destekten dolayı, Spor Genel Müdürlüğü'ne, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Samsun Valiliği'ne, Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Atakum Kaymakamlığı, Atakum Belediye Başkanlığı, Spot Toto ve Central Rent A Car'a, özenli çalışmaları nedeniyle de organizasyon ekibine teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler