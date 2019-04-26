Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) yarışma programında yer alan Paletli Yüzme Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, 23 kulüpten 58 kadın, 90 erkek olmak üzere 148 sporcu mücadele edecek.

Yaş gruplarında yarışacak sporcular su üstü, çift palet, dip ve tüp branşlarında mücadele edecek.

Şampiyonada 4x100 ve 4x200 metre bayrak yarışları heyecanı da yaşanacak.

Şampiyona, 28 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA