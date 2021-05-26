Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın İstanbul'da başlıyor
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Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın İstanbul'da başlıyor

Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın İstanbul'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), etkinlik takviminde yer alan Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), etkinlik takviminde yer alan Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada 20 spor kulübünden 69'u kadın, 108'i erkek, 177 sporcu mücadele edecek.

Su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde büyükler ve gençler yaş gruplarında yapılacak şampiyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, hijyen kurallarına uygun şekilde ve seyircisiz düzenlenecek.

Kadın ve erkeklerde 100 metre su üstü mücadelesiyle başlayacak yarışmalar, 30 Mayıs Pazar günü kapanış töreniyle sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek,"Salgın nedeniyle zorunlu bir molanın ardından şampiyonluk mücadelelerimize tekrar başladık. Sporcularımızın sağlığı için organizasyonumuzda her türlü önlemi sağlamış bulunuyoruz. Güzel mücadelelere tanık olacağımıza inanıyorum. Etkinliklerimizde her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze, şampiyonluk organizasyonumuza desteğini esirgemeyen İstanbul ve Beylikdüzü Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Beylikdüzü Belediyesine çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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