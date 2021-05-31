Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası Beylikdüzü'nde yapıldı
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Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası Beylikdüzü'nde yapıldı

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası Beylikdüzü'nde yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, 177 sporcunun katılımıyla Beylikdüzü Olipmik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu, 20 spor kulübünden 69'u kadın, 108'i erkek olmak üzere toplam 177 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada başarılı olan sporcuları tebrik ederek madalyalarını takdim etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Beylikdüzü'nde düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu ve Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül'ün de katılım sağladığı şampiyonada, Mumcu müsabakalar sonunda başarılı olan sporcuları tebrik ederek madalyalarını takdim etti. 20 spor kulübünden 69'u kadın, 108'i erkek olmak üzere toplam 177 sporcu su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde büyükler ve gençler yaş gruplarında şampiyonluk için mücadele etti. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı yarışmalar, 27 Mayıs Perşembe günü kadın ve erkeklerde 100 metre su üstü mücadelesiyle başladı. Dört gün süren yarışmalar pazar günü yapılan kapanış seremonisiyle tamamlandı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun organize edilen müsabakalar seyircisiz olarak düzenlenirken, şampiyonaya kurallar gereği sadece Kovid-19 PCR test sonuçları uygun olan sporcu ve görevliler katılabildi.

"Etkinliklerimizde her zaman yanımızda olan Beylikdüzü Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum"

Şampiyonayla ilgili konuşan TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Pandemi nedeniyle zorunlu bir molanın ardından şampiyonluk mücadelelerimize tekrar başladık. Sporcularımızın sağlığı için organizasyonumuzda her türlü önlemi sağlamış bulunuyoruz. Güzel mücadelelere tanık olacağımıza inanıyorum. Etkinliklerimizde her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze, şampiyonluk organizasyonumuza desteğini esirgemeyen İstanbul ve Beylikdüzü Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne, Beylikdüzü Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası Beylikdüzü'nde yapıldı - Haberler
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