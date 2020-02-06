Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek

06.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:28

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası, 7-9 Şubat tarihlerinde Edirne'de yapılacak.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre organizasyon Edirne Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonada büyükler, gençler A ve gençler B yaş gruplarında 60 kız ve 68 erkek sporcu madalya için mücadele edecek.

Su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde, 50 ila 1500 metre mesafelerde 22 ayrı müsabaka düzenlenecek.

Toplam 20 spor kulübünden sporcuların mücadele edeceği şampiyonanın ilk yarışması, 7 Şubat Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Yarışmaların kapanış töreni 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'te yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, şampiyonaya katılan tüm spor kulüplerine ve sporcularına başarılar diledi.

Edirneli sporseverlerin 3 gün boyunca heyecanlı ve çekişmeli performans yarışlarına tanıklık edeceklerini belirten Özen, "Bu organizasyona destek veren Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Edirne Valiliğine, sualtı sporlarının her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Spor Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA