Paletli Ambulanslar Devrede

Kırklareli'nde çetin kış şartlarında acil vakalara ulaşabilmek için özel olarak tasarlanmış paletli ambulanslar, 4x4 medikal kurtarma araçları ve eğitimli personel, Kırklareli'nde hayat kurtarmak için 7/24 göreve hazır.

Özellikle yüksek kesim ve arazi bölgelerinde görülen kar yağışı, tüm hayatı olumsuz etkilediği gibi 112 acil servis ekiplerinin de işlerini bir hayli zorlaştırıyor. Sürekli kar yağışından dolayı kapanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken 112 ekiplerinin yardımına ise paletli ambulanslar yetişecek.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve 112 ekipleri, paletli ambulanslar, 4x4 medikal kurtarma araçlarıyla göreve hazır.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kar kış demeden zorlu şartlara rağmen vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmaları için adeta canlarını dişlerine takarak mücadele eden tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA