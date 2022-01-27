Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar - Haberler
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Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar

Demirören Haber Ajansı, Muzaffer Koşan - Güncel
Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar

ERZİNCAN Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sağlık merkezlerine gidemeyenlerin Covid-19 aşılarını, paletli ambulansla köylerine ulaşarak, uyguladı.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sağlık merkezlerine gidemeyenlerin Covid-19 aşılarını, paletli ambulansla köylerine ulaşarak, uyguladı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 250'ye yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezlerine gelemeyenlerin Covid-19 aşılarını yapabilmek için paletli ambulansları devreye soktu. Ekipler, kara ambulanslarının ulaşamadığı yerlere paletli ambulanslarla giderek, en uzak noktalara dahi ulaşıp, Covid-19 aşısı uyguluyor. Kemah'a bağlı, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Kerer köyüne giden sağlık ekipleri, yaptırmak isteyenlere Covid-19 aşısı uyguladı. Hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen Dursun İnce (87), karlı yolları aşıp, gelen sağlık ekibine teşekkür ederek, "Ayağına kadar gelmiş. Bundan daha büyük hizmet var mı?" dedi.


Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar

Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar

Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar

Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar

Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Erzincan, kar, Güncel, Haber

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