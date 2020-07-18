Paletlerden çıkan yangın deponun çatısına sıçradı MANİSA'nın Kula ilçesinde, boş arazide üst üste yığılmış paletlerden çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki boş bir deponun çatısına sıçradı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, boş arazide üst üste yığılmış paletlerden çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki boş bir deponun çatısına sıçradı. Alevler yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bey Mahallesi 10 sokak üzerindeki boş bir arsada meydana geldi. İddiaya göre, arsada üst üste yığılmış biçimde duran paletler, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Paletlerden çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle arsa içerisindeki boş bir deponun çatısına da sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Paletlerin kullanılamaz hale geldiği olayda, deponun çatısında da hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA