Paletin altında kalan şoför hayatını kaybetti
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Paletin altında kalan şoför hayatını kaybetti

Paletin altında kalan şoför hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat malzemeleri satan yapı marketin deposuna gelen ve kamyonun kasasını açan şoför Ramazan Baş'ın üzerine fayans yüklü palet düştü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat malzemeleri satan yapı marketin deposuna gelen ve kamyonun kasasını açan şoför Ramazan Baş'ın üzerine fayans yüklü palet düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti.

Olay saat 11.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde bulunan inşaat malzemeleri satan bir yapı market işletmesinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonun yan kapağını açan şoför Ramazan Baş'ın üzerine fayans yüklü palet düştü. Şoför Ramazan Baş, diğer çalışanların yardımıyla paletin altından çıkarıldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları şoförü daha sonra, Söke Fehime Faik Karagöz Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Ramazan Baş hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - AYDIN

Paletin altında kalan şoför hayatını kaybetti
Paletin altında kalan şoför hayatını kaybetti
Paletin altında kalan şoför hayatını kaybetti
Paletin altında kalan şoför hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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