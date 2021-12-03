Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır dorsesi içerisinde bulunan palet takozlarında 27 kilogram eroinin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır dorsesi içerisinde bulunan palet takozlarında 27 kilogram eroinin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde durdurulan granit yüklü tır dorsesinde narkotik köpeği 'Millov' ile arama yaptı. Yapılan aramada yük altında palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilogram eroin ele geçirildi. Konuya ilişkin 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

Palet takozlarına uyuşturucu saklayan 5 şüpheli tutuklandı

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