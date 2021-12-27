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Palet hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Palet hırsızları kameradaİSTANBUL Arnavutköy'de bir marketin önüne dizilen paketleri çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Palet hırsızları kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de bir marketin önüne dizilen paketleri çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gece saatlerinde bir marketin önünde bulunan paletler hırsızların hedefi oldu. Kamyonetle market önüne gelen hırsızlar çevreyi kolaçan ettikten sonra yerde bulunan paletleri kamyonete yükledi.

Yaşanan hırsızlık anları kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların beyaz bir kamyonetle market önüne geldikleri görülüyor. Görüntülerde etrafı bir süre kolaçan eden hırsızların paletleri sırtlayarak kamyonete yükledikleri görülüyor.

Palet hırsızları kamerada

Palet hırsızları kamerada

Palet hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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