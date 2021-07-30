PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler alev alev yandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, binlerce palet yandı. Saat 20.00 sıralarında Şekerpınar Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada fabrika çalışanları da itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında yardım etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binlerce palet küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI
PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI
PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI
PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kitap yakarken ormanı yakmışlar
Kitap yakarken ormanı yakmışlar
Bakan Pakdemirli: 'Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var'
Bakan Pakdemirli: "Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var"
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Seda Sayan Prens Harry
Spor Ali Koç Mesut Özil Aytaç Kara Alper Yılmaz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:41:15. #1.15#

title