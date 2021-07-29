PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI
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PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler alev alev yandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, binlerce palet yandı. Saat 20.00 sıralarında Şekerpınar Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada fabrika çalışanları da itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında yardım etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binlerce palet küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI
PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI
PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI
PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PALET FABRİKASININ BAHÇESİNDE DEPOLANAN BİNLERCE PALET YANDI - Haberler
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