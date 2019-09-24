Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı (2)

24.09.2019 18:02

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında çıkan ve 10 iş yerine daha sıçrayan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle palet fabrikasında büyük çapta hasar meydana gelirken, diğer iş yerlerinde ise kısmi hasar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuyla ilgili çalışma başlatıldı.



Kaynak: DHA