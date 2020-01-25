Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Haberler » Güncel » Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber

Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

25.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:50
Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

'nın ilçesinde fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi'ndeki palet geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin alev almasıyla büyüyen yangın, vatandaşların da yardımıyla ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2 vatandaşın ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler