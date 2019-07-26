Palet fabrikası alev alev yanıyor İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bornova ilçesi Pınarbaşı'ndaki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.

Kaynak: İHA