PALEMBANG - İki Endonezya vatandaşı hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletiyle yola çıktı - Haberler
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PALEMBANG - İki Endonezya vatandaşı hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletiyle yola çıktı

AA / Muhammad A.f - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Palembang kentinde iki Endonezya vatandaşı Tjahja Gunawan ve Muhammed Fuad, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletleriyle yola çıktı.

Endonezya'nın Palembang kentinde iki Endonezya vatandaşı Tjahja Gunawan ve Muhammed Fuad, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletleriyle yola çıktı. Gunawan ve Fuad'ın, yaklaşık 12 bin 500 km kara yolu ve 750 km deniz yolu ile toplamda yedi ay boyunca seyahat edeceği planlanıyor.

PALEMBANG - İki Endonezya vatandaşı hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletiyle yola çıktı

PALEMBANG - İki Endonezya vatandaşı hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletiyle yola çıktı

PALEMBANG - İki Endonezya vatandaşı hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletiyle yola çıktı

AA / Muhammad A.f - Son Dakika Haberleri

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