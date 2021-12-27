PALEMBANG - Endonezya'da 300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi
AA / Muhammad A.f - Haberler | Güncel
Endonezya'nın Palembang kentinde Palembang Darüsselam Sultanlığı döneminde yazılmış altın varaklı ve cildinde de altın plakalar kullanılmış 300 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi.
Endonezya'nın Palembang kentinde Palembang Darüsselam Sultanlığı döneminde yazılmış altın varaklı ve cildinde de altın plakalar kullanılmış 300 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi.