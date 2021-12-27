PALEMBANG - Endonezya'da 300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi - Haberler
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PALEMBANG - Endonezya'da 300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi

AA / Muhammad A.f - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Palembang kentinde Palembang Darüsselam Sultanlığı döneminde yazılmış altın varaklı ve cildinde de altın plakalar kullanılmış 300 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi.

Endonezya'nın Palembang kentinde Palembang Darüsselam Sultanlığı döneminde yazılmış altın varaklı ve cildinde de altın plakalar kullanılmış 300 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi.

PALEMBANG - Endonezya'da 300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi

PALEMBANG - Endonezya'da 300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi

PALEMBANG - Endonezya'da 300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi

AA / Muhammad A.f - Son Dakika Haberleri

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