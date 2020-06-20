Palder ilk üye toplantısını Mersin'de yaptı Türkiye'deki ilk 'Yerli ve milli' ahşap palet TR-PAL'in imal etme yetkisine sahip olan PALDER (Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği) üyeleri ve aday üyeler Mersin'de bir araya geldiler.

Türkiye'deki ilk 'Yerli ve milli' ahşap palet TR-PAL'in imal etme yetkisine sahip olan PALDER (Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği) üyeleri ve aday üyeler Mersin'de bir araya geldiler. Tarsus Mersin OSB'de gerçekleştirilen toplantıya Akdeniz bölgesindeki ahşap palet üreticileri katıldı.

Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli'nin başkanlık ettiği toplantıda ahşap palet sektörünün mevcut durumu değerlendirildi. Toplantıda açılış konuşması yapan Sabri Tekli, Mersin ve Tarsus'ta sanayinin mevcut durumu hakkında kısa bir bilgi verdi. Ağaç ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 3 firması olduğunu ifade eden Başkan Tekli TR-PAL paletlerin Türkiye için gerekli olduğuna inandığını PALDER yapılanmasının genişletilmesi suretiyle bu paletlerin bütün ülkede üretilebileceğini belirtti.

Toplantıda konuşan PALDER Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Kağnıcı, Türkiye'de önemli bir ihtiyaç olan ilk yerli ahşap paletin, TR-PAL markası ile üretilmeye başladığını söyledi. Üretimi PALDER'den lisans alan firmaların yapabildiğini ifade eden Kağnıcı, dünya standartlarında 'yerli ve milli' bir ahşap palet markasını ve üretim organizasyonu ortaya çıkartmak için yaptıkları çalışmaları olumlu sonuçlandırdıklarını ve talep eden firmalardan şartları uygun olanlara üretim için lisans vermeye başladıklarını ifade etti.

Nurettin Kağnıcı, tüm dünyada geçerli yerli ve milli bir ahşap palet markası oluşturmak için Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) başvurduklarını, bu başvuru sonrasında TSE'nin, tüm dünyada geçerli 7 farklı ölçüyü kapsayan ahşap palet sınıflandırma standardı/kriteri oluşturulduğunu belirterek, "TSE tarafından TSE-K 590 (Ahşap Paletlerin Sınıflandırılması ve İmalatçı Firmaların Lisanslandırılması) kriteri oluşturuldu. Biz bu kriterlere uygun olarak TR-PAL markası oluşturup markamızı Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescilledik. Bu ahşap paletler için, TR-PAL markası ile kullanım iznini de derneğimiz adına aldık. Kar amacı gütmeyen derneğimizden lisans almayı hak eden firmalar üretime başladılar. Böylece dünya çapında geçerli ilk 'yerli ve milli' ahşap paletimiz orta çıktı. TR-PAL hem uluslararası TSE-K 590'a hem de uluslararası ISPM15 ısıl işlem standartlarına uygun olarak imal edildiği için bütün dünyada geçerli bir üründür. Bu paleti üretmek isteyen firmalardan kriterleri yerine getirenleri üye kabul ediyoruz ve lisans veriyoruz" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Üyesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Seyhan Palet Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Seyhan da TR-PAL'in ülkede ve tüm dünyada yaygınlaşmasını istediklerini söyledi. Seyhan, "Ülkemizde üretimin artması ve iş hacmini üst seviyelerde tutmak için güç birliğine ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek çok başarılı işler yapabiliriz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından PALDER yapılanmasının ülke çapında yaygınlaşması ve TR-PAL paletlerin hem ülke çapında hem de tüm dünyada yaygınlaşması için güç birliği yapılmasına karar verildi. Toplantıda çalışma grupları oluşturuldu ve 15 gün sonra düzenlenecek toplantıda yol haritasının belirlenmesi kararlaştırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA