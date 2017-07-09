Palandöken, "Zorunlu Trafik Sigortası Esnafın Zararına"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasının esnafın zararına olduğunu söyledi.



Zorunlu trafik sigortasında havuz sisteminin esnafa fayda değil zarar getireceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "40 yıldır trafikte olup tek bir kazası bile olmayan esnafı riskli olarak kabul etmek sigorta mantığına da adil bir sigorta sistemine de ters. Bu sistem çözümden çok sorun yaratır. Kalıcı çözüm için kazaların azalmasını sağlayacak politikalar üretilmeli" dedi.



"40 yıldır kaza yapmayan şoförde riskli"



Yeni başlayacak olan havuz sisteminde tek amacın sigorta şirketlerinin poliçe düzenlemekten kaçınmasının önüne geçmek olduğunu ifade eden Palandöken, "Havuza giren tüm ticari araçların sigorta primleri yüzde 5,9 ile yüzde 27,3 oranında artacak. Belki kaza sayısı fazla olanın primi daha fazla artacak ama hiç kaza yapmayanınki de artacak. Dolayısıyla havuz sistemi, esnafın trafik sigortası primini artırmaya yarayacak. Oysa çözüm prim artışından önce kazaların azaltılması için politikalar üretmekte" şeklinde konuştu.



"İstanbul'daki risk ile Ağrı, Bayburt ve Rize'deki risk bir değil"



Yıllardır Türkiye'nin her yerinde kaza riskinin aynı olmadığını söylemeye çalıştıklarının altını çizen Palandöken, "İstanbul'daki taksici ile Ağrı'daki taksici aynı riske sahip değil. Bırakın farklı illeri, Ankara'nın merkezindeki taksici ile Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki taksici de aynı riske sahip değil. Madem risk grubuna göre prim belirleyen bir sistem getirilmek isteniyor, o zaman bölgesel olarak da riskler tespit edilmeli ve ona göre farklı tavan fiyatlar belirlenmeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA