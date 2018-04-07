Palandöken: "Yüksek Faizler ve İşlem Ücretleri Bıktırdı"

Bankaların havale, EFT gibi işlemlerden çok yüksek işlem ücreti keserek vatandaşı da esnafı da bıktırdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankaların yüksek işlem ücretleri toplumun her kesimini bıktırdı. Havale, EFT, para çekme gibi işlemlerin ücretleri geçen yıla göre bu yıl yüzde 30 ile yüzde 100 arasında zamlandı. Vatandaş zaten kredi borcu ve faizi ile boğuşurken böyle küçük işlemler için yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor" dedi.

Bankaların farklı kalemlerden elde ettikleri gelirlerin küçümsenemeyeceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar hizmet kalemlerinden elde ettikleri gelirlerine yüzde 30 ile yüzde 100 oranında zam yaptılar. Yüksek kredi faizleriyle birlikte havale ücreti, EFT ücreti, bakiye sorgulama ücreti gibi ayrı ayrı kalemlerden vatandaşı, esnafı, öğrenciyi mağdur ediyorlar. Öyle ki geçtiğimiz yıl yalnızca işlem ücreti adı altında alınan ücretlerden 28 milyar lira elde edilmişti. Bu yıl hizmet geliri bedelleri yüzde 30'a kadar zamlandı" ifadelerini kaydetti.

"Bankalar 20'ye yakın kalemde işlem ücreti alıyor"

'İşlem ücreti' adı altında kesilen ücretlerden vazgeçilmesi gerekirken zamlandığına dikkati çeken Palandöken şunları söyledi:

"20'ye yakın kalemde işlem ücreti alınıyor. Bu ücretlerden vazgeçilmesi gerekirken zamlanması olumsuz yansıyor. Geçtiğimiz yıl internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan havalenin ücreti 1.70 lira iken bu yıl 2.20 liraya, başka bir bankadaki hesaba para gönderme yani EFT ücreti 4.50 liradan 5.10 liraya, ATM'den EFT ücreti 10 liradan 20 liraya çıktı. Aynı ilçede başka bir bankaya para göndermek isteyen vatandaş taksiye binip elden verse bu ücretlerden daha az tutar. Çağrı merkezlerinden yapılan havale işlemi için ise ortalama 30 lira alınırken bu yıl 35-40 lira arasında alınıyor. Bu ücretlerden herkes bıkmış durumda. Vatandaş zaten kredi borcunu, yüksek faizlerle ödemeye çalışırken böyle işlem ücretleri fazla geliyor. Bu yılın ilk ayında sadece kredi borcu yüzünden yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 20 artarak 89,2 bin kişi oldu. Vatandaş borcunu ödeyemiyorken bankalar artık yüksek faizlerden ve çeşitli kesintilerden vazgeçmeli." - ANKARA