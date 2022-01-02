PALANDÖKEN YENİ YILIN İLK HAFTA SONU DOLUP TAŞTI

ERZURUM (DHA) - KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, yeni yılın ilk hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Palandöken, kayak ve snowboard dışında tatilcilere sunulan yamaç paraşütü, zipline, dağcılık, kar raftingi, buz tırmanışı gibi farklı etkinlikleriyle bu sezon da adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. Yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir tarafından Palandöken'e gelenler, dağı renklendirdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğinde yapılan 'suni buz dağı' ile aynı bölgedeki 700 metre uzunluğunda ve 70 metre yükseklikteki zipline hattı, acemi pistinde kar raftingi ile kayak ve snowbord ile atlamak için yapılan 'snow park' pistinin yanı sıra Palandöken'in en dik pisti olan yüzde 54 eğimli Ejder'den son sürat inen kayak severlerin, aksiyon dolu anları da nefes kesiyor.

Türkiye'nin 1850 rakımdaki en yüksek şehirlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, macera severlere farklı aktivite imkanları sunuyor. Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığı ile ziyaretçilere kolay ulaşım imkanı sunulurken, adrenalini yüksek macera sporlarıyla da yaz- kış keyifli anlar yaşatılıyor. Kış turizminin gözdesi Palandöken'e gelenler, kayak ve snowboard dışında kar raftingi, kızak, yamaç paraşütü, gece kayağı, buz tırmanışı, snow park, dev salıncak, insan sapanı ve zipline keyfini aynı anda yaşayabiliyor.

Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan tesislerde sezon boyu on binlerce yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunulan Palandöken'de Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı kayak pistlerinin yanı sıra çok amaçlı pistler de dahil olmak üzere farklı zorluk derecelerinde toplam 27 pist bulunuyor. En uzun pisti 14 kilometre olan kayak pistlerinin toplam uzunluğu 28 kilometreyken, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki fark ise 1100 metre.

Erzurum'a Yalova'dan geldiğini söyleyen ve yeni yıla Palandöken'de giren Öznur Namal, "Erzurum'da kış sezonu süper. O nedenle her kış Palandöken'e geliyoruz. Pistler çok güzel. Palandöken'de kayak yapmak bir ayrıcalık" diye konuştu.

Görevi gereği 3 ay önce geldiği Erzurum'da kayağa başladığını belirten Duygu Genç ise "İlk kez snowboard yapıyorum ve bu nedenle biraz zorlanıyorum. Ama çok eğlenceli ve çok güzel. Palandöken çok güzel. Hafta sonları Palandöken sayesinde çok güzel ve dolu dolu geçiyor. kayağı öğrenmek için çok güzel pistleri var o nedenle Palandöken'i herkese tavsiye ediyorum" dedi.