Palandöken yarıyıl tatili ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Haberler
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Palandöken yarıyıl tatili ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin ilk gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin ilk gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen öğrenciler ile velilerini ağırlamaya başladı.

Yerli ve yabancı turistler ile tatilciler, güneşli havada kızak binip kayak yaptı.

Yarıyıl tatili için Rize'den gelen Adem Tel, AA muhabirine, kayak merkezinde güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Sömestr tatilini fırsat bilip çocukları ödüllendirmek için Palandöken'de kayağa geldiklerini ifade eden Tel, "Palandökenin avantajlarından yararlanmak için buraya geldik. Çok güzel bir hava var. Çocuklarımız da çok güzel eğleniyorlar. Burada harika bir ortam hazırlamışlar. Çocuklarımız için de güzel bir karne tatili ve ödülü oldu. Onlar da zaten karla oynamayı çok seviyor." diye konuştu.

Öğrenci Ayzıt Bengüsu Can da yarıyıl tatilini arkadaşlarıyla kızak kayarak değerlendirdiğini söyledi.

Palandöken yarıyıl tatili ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Palandöken yarıyıl tatili ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Palandöken yarıyıl tatili ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

Kayak Merkezi, Türkiye, Turizm, Güncel, Haber

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