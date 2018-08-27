Palandöken: "Yapılandırma Başvuruları Yıl Sonuna Kadar Ertelenmeli"

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasında sürenin bugün sona erdiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılandırmada sürenin son haftasının bayram tatiline denk gelmesi esnafı ve muhasebecileri sıkıntıya soktu. İptal olan yapılandırmalar ve süreyi kaçıranlar nedeniyle devlet de gelirini tahsil edemiyor. Bu nedenle yapılandırma başvuruları yıl sonuna kadar ertelenmeli" dedi.

Yapılandırma başvurularının Temmuz ayında bir ay uzatıldığını ancak uzayan sürenin üçte birinin tatile denk geldiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Temmuz ayının üçte ikisinin mali tatil olması, Ağustos ayının üçte birinin de bayram tatili olması, yapılandırma başvurularında hem esnafı hem de muhasebecileri sıkıntıya soktu. Kanunda tek maddelik bir değişiklik yapılarak başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri yıl sonuna kadar ertelenmeli" şeklinde konuştu.

"Başvuru ve ödeme süreleri uzatılmalı"

Yaz aylarının esnaf için zor geçtiğinin altını çizen Palandöken, "Esnaf borcunu yapılandırsa bile ödemekte zorluk çekiyor. Başvuru ve ilk taksit ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılırsa bu dört aylık süre esnafı oldukça rahatlatır. Ayrıca, daha önceki yapılandırma kanunlarına başvuruda bulunup da bu yılki taksitlerin ödemesinde sorun yaşayanlar da bu kanundan yararlanmalı. Bunun için yapılandırma kanununda bir değişikliğe gidilerek hem kapsamı genişletilmeli hem de başvuru ve ödeme süresi uzatılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA