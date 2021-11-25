Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezleri beyaza büründü - Haberler
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Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezleri beyaza büründü

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezleri beyaza büründü

Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe kayak merkezleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe kayak merkezleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 16 santimetreye ulaştığı Palandöken'de, bazı otel işletmecileri pistlere suni kar püskürtmeye başladı.

Gondol ve liftlerin de son bakımlarını yapan işletmeciler, sezonu aralık ayında açmayı planlıyor.

Cıbıltepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi de karla kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı merkezdeki kayak pistleri beyaza büründü.

Öte yandan ilçedeki vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde kartopu oynadı.

Vatandaşlardan Yılmaz Laçin, kışın kendini göstermeye başladığını belirterek, "Sabah kalktık her taraf beyaz örtü ile kaplanmış. Biz de arabalarımızın üzerini temizledik." dedi.

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AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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