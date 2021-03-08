Palandöken: "Türk kadını tarih boyunca dünyaya örnek oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Palandöken: "Türk kadını tarih boyunca dünyaya örnek oldu"

08.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:45
Palandöken:

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, sevgileriyle içimizi ısıtan, eğitimde, bilimde, sporda, sanatta, savaşta, ekonomide her zaman, her yerde başarılarıyla hayatımızın odak noktası olan,...

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, sevgileriyle içimizi ısıtan, eğitimde, bilimde, sporda, sanatta, savaşta, ekonomide her zaman, her yerde başarılarıyla hayatımızın odak noktası olan, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımızın eşit, özgür, güçlü, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum. Şiddet kurbanı olarak yaşamını yitiren kadınlarımızı rahmetle anıyor ve çok sevdiği çocuklarını, eşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabır diliyorum" dedi.

-"Tarihteki ilk kadın teşkilatı ahilik geleneğiyle kuruldu"

Anadolu'da kadınların yüzyıllardır ticari hayatın içinde olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaşadığımız coğrafyada kadınlar tarih boyunca toplumsal hayatın, ekonominin ve kültürün inşasında aktif rol almışlardır. 900 yıllık Ahilik geleneği içinde Bacıyan-ı Rum adı altında örgütlenen kadınlarımız Ahiliğin kadın kollarını oluşturarak tarihte kurulan ilk kadın teşkilatı olmuştur. Bu geleneğin içinden gelen esnaf ve sanatkarlar camiası olarak başımızın tacı olan kadınlarımızın toplumsal ve ticari hayatın her alanında aktif olarak var olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın ticari hayatta var olmaları hem kendi ayakları üzerinde durmalarında hem de çağdaş, demokratik, gelişmiş bir toplum için ülkemizin kalkınmasında kilit rol üstleniyor. Tarihte olduğu gibi bugün de kahramanlığı ile tüm dünya kadınlarına örnek olan Türk kadınının her zaman baş üstünde olmasını diliyorum. Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlarımızı yürekten kutluyor, kendileri ve ülkemiz için imza attıkları başarıların devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Mete Kalkavan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Palandöken: "Türk kadını tarih boyunca dünyaya örnek oldu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:14:35. #1.14#
title