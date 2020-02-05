05.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:13

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Turizm vergileri küçük işletmelerden alınmamalı" dedi.



Turizm sektörü için alınan vergilerden butik işletmelerin muaf tutulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Turizm gelirleri 2019'da 2018'e göre yüzde 17 arttı. En parlak dönemleri yaşadığımız turizm sektörünün bu başarısı artarak devam etmesi ve küçük aile işletmeleri ile butik işletmelerin büyümesi için turizm katkı payı ile konaklama vergisi yalnızca büyük işletmelerden alınmalı" dedi.



"Turizmdeki yükseliş artarak devam etmeli"



Turizmde artık pek bilinmeyen yerlerin de rağbet gördüğünü hatırlatan Palandöken, "Gelirleri ve ziyaretçi sayısının artarak devam ettiği bacasız sanayimiz turizm sektöründeki yükseliş çok olumlu. Öyle ki geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre ülkemizin turizm gelirleri yüzde 17 artarak 34,5 milyar lira oldu. Bu yükselişin böyle sürmesi ve 70 milyon turist hedefine ulaşmak için tanıtım ve reklamların artmasının yanında küçük işletmelere de önem verilmeli. Turistler, gittikleri bölgelerin yöresel ürünlerini daha çok talep ediyor, yöresel yiyecek ve içeceklere daha çok ilgi gösteriyor. Bu da gastronomi turizminin önemini her geçen gün daha çok artırıyor. Bu tür işletmelerin çok büyük çoğunluğu da küçük aile işletmeleri. Turizm katkı payı ve konaklama vergisi gibi ek vergileri büyük işletmeleri çok etkilemeyecektir ama küçük işletmeleri çok fazla etkilemektedir" diye konuştu.



"Butik işletmeler turizm vergilerinden muaf olmalı"



Küçük aile işletmelerinin turizmdeki payına dikkati çeken Palandöken, "Belli bir yatak kapasitesinin altındaki işletmeler küçük aile işletmeleri ve butik otel olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla 5-10 yatak kapasitesi olan küçük işletme ile 500 yatak kapasitesi olan işletme bir değil. Vergi ve harç gibi mali yükümlülüklerin mali güce göre ödenme ilkesi gereğince küçük işletmeler büyüklere karşı korumalı ve 50 yatak kapasitesinin altındaki otel, motel, pansiyon gibi işletmelerden ek vergiler alınmamalı ki küçükler büyüyebilsin, ekonomiye ve turizme katkısı artabilsin. Çünkü maliyetler ne kadar düşerse, hizmet ve turist sayısı da o kadar artar" şeklinde söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA