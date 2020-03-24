Palandöken: "Tüm bankalar Halkbank'ı örnek almalı" TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkbank'a tarafından esnaf ve sanatkarımız için uygulamaya koyduğu yeni kredi modelini tüm bankalarımız örnek almalıdır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkbank'a tarafından esnaf ve sanatkarımız için uygulamaya koyduğu yeni kredi modelini tüm bankalarımız örnek almalıdır" dedi.

Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilme imkanı verilmesi sebebiyle Halk bankasının örnek alınmasını isteyen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Halkbank'a tarafından esnaf ve sanatkarımız için uygulamaya koyduğu yeni kredi modelini tüm bankalarımız örnek almalıdır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak 25 bin liralık İşletme Kredisini tüm bankalarımız da kullandırırsa piyasalar kısa sürede rahatlar. En önemlisi ekonomimiz kısa sürede düzelme sürecine girer" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA