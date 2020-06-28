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Palandöken: "Trafiğe çıkmayan araçlar sigortadan muaf olmalı"

Trafiğe çıkmayan araçların trafik sigortasından muaf olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Aracını bırakarak birkaç yıllığına yurtdışına giden, eski araç koleksiyonculuğu yapan ve bunun gibi birçok nedenle aracı olup da trafikte kullanmayanlar bunu...

Palandöken:
28.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:17

Trafiğe çıkmayan araçların trafik sigortasından muaf olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Aracını bırakarak birkaç yıllığına yurtdışına giden, eski araç koleksiyonculuğu yapan ve bunun gibi birçok nedenle aracı olup da trafikte kullanmayanlar bunu belgelemek şartıyla zorunlu trafik sigortasından muaf olmalı" dedi.

Aracını alma sebebi trafikte kullanmak olmayan ve trafiğe çıkmayacaklarını belge ile beyan edenlerin zorunlu trafik sigortasından muaf olması gerektiğini anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde 23,3 milyon aracın en az yüzde 20'si trafikte sigortasız geziyor. Sigortalılık oranının artması için adımlar atılmalı. Bunun için adil bir sistem gerekiyor. Trafiğe çıkmayan araçtan sigorta alınmamalı, trafiğe çıkan araçlarda ise sigorta fiyatlarında indirim yapılmalı. En önemlisi ekonomik ömrünü doldurmuş, hurdaya çıkarılmadan garajda bekleyen binlerce araç zorunlu trafikten muaf olmalı. Ekonomik ömrünü dolduran araçların yanı sıra birçok eski, klasik veya spor gibi türlerde araç koleksiyonculuğu yapan veya yalnızca dekor için bir araç almış olan, yurtdışına ya da başka bir ile giderek aracını uzun zaman kullanamayacak olan ve bunun gibi birçok nedenle trafiğe çıkmayan araç var. Bu araçlar bir belge ile trafiğe çıkmayacaklarını beyan ettikten sonra trafik sigortasından da muaf olmalı. Zorunlu olmasına rağmen halen sigorta yaptırmayan milyonlarca araç için de fiyatların düşmesi önemli bir adım olacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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