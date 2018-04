Palandöken: "Teşvik İndirimini En Çok Esnaf Hak Ediyor"

Esnafın ekonomide sanayici, yatırımcı kadar önemli olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, teşvik indirimini en çok esnafın hak ettiğini söyledi.

Elektrik, su, doğalgaz faturalarında esnafa da indirim sağlanması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elektrik faturalarında enerji fonu, TRT payı, tüketim vergileri, KDV, dağıtım bedeli, yuvarlama farkı olmak üzere tüketim bedeli hariç 6 ayrı kalemden, su faturalarında atık su bedeli, şube yolu bakım bedeli yani dağıtım bedeli, KDV, çevre temizlik vergisi olmak üzere tüketim hariç 4 ayrı kalemden ek ücret yansıtılıyor. Geçtiğimiz yıl 1 Temmuz'da Resmi Gazetede yayınlanan 7033 sayılı kanunla sanayi sicil belgesine sahip olan sanayicilerin elektrik faturasından kesilen yüzde 2'lik TRT payı kaldırıldı. Sokakları aydınlatan, kendi dükkanın önünü temizleyen, az sermaye ile istihdama katkıda bulunan esnaf da indirim teşviki hak ediyor. Düşük cirosu ile sigorta primi, faturası, borçları vs. ödemeye çalışan esnafın faturalardaki birçok kalemden muaf tutulması gerekli" diye söyledi.

"Esnafa verilen destek hiçbir zaman boşa gitmez"

Ekonominin canlanması ve büyümenin sürdürebilir olması için esnafın da desteklenmesinin ayrıcalık değil eşitlik olduğunu vurgulayan Palandöken, "Esnafa verilen destek hiçbir zaman boşa gitmez. Esnaf da en az yatırımcı ya da sanayici kadar ekonomide önemli bir konumdadır. Çünkü hem ulaşım sektöründe, hem üretim ve imalatta, hem hizmet sektöründe her alanda esnaf vardır. Bu sebeple esnafın kredi desteği gibi destekler bir yana, en ufak çapta faturasındaki TRT payı gibi bedellerin kaldırılması dahi esnafı rahatlatacaktır. Bu ayrıcalık değil eşitliktir. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak esnafı düşük bütçesi ile zaten zorluyor. İndirim sağlandığında her sektörde esnaf bu indirim ile kendi dükkanına daha fazla yatırım yapabilir, işlerini düzeltebilir, kendisini geliştirecek yerlere harcama yapabilir. Esnafın desteklenmesi yalnızca esnafa değil ekonomiyi de ivme kazandırır. Ülkemizin büyümesinin sürdürülebilir olmasında esnafın payı küçümsenmemelidir. Anayasamızın 173. Maddesindeki 'Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır' maddesine uygun teşvik ve desteklere esnafın her zaman ihtiyacı vardır" şeklinde konuştu. - ANKARA