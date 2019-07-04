Palandöken: "Tedavüldeki kuruşları piyasada gören yok"

Bozuk para üstlerinin 1 kuruş dahi olsa istenmesi ve alınması gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2009 yılından bu yana tedavülde olan 8 milyar 50 milyon 500 bin 562 adet madeni para var. Piyasada olan bu paralarda özellikle 1 kuruş ve 5 kuruşlar nerede bu sorgulanmalı. Ekonomik olarak inişli çıkışlı günler yaşadığımız bu dönemler başta olmak üzere her zaman para üstü 1 kuruş dahi olsa istenmeli. Gözümüze küçük gelen bu kuruşların cebimize yansıması büyük" dedi.

Piyasadaki tedavüle verilen kuruş madeni paraları gören olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Darphanenin son verilerine göre 2009 yılından bu yılın Mayıs ayı sonuna kadar toplam 288 milyon 192 bin 550 adet 1 kuruş, 1 milyar 938 milyon 271 bin 750 adet 5 kuruş ve 1 milyar 919 milyon 78 bin 50 adet 10 kuruş tedavüle verildi. Aradan 10 yıl geçmesine ve nüfusun da artmasına rağmen tedavüle verilen kuruş adetlerinde azalma yaşandı. Öyle ki 2009 yılında tedavüle verilen kuruş adedinin bu yıl Mayıs ayında tedavüle verilen kuruş adedine oranlarına baktığımızda 1 kuruşlar 14 milyon 297 binden yüzde 74 azalarak 3 milyon 600 bine, 5 kuruşlar 235 milyon 122 bin 600'den yüzde 87 azalarak 29 milyon 700 bine, 10 kuruşlar ise 280 milyon 140 binden yüzde 91 azalarak 23 milyon 940 bine azaldı. Fakat bu kadar adet kuruşu piyasada gören yok. 1 kuruşun maliyeti kendisinin en az iki kat üzerinde. Ona rağmen üretilmeye devam ediyor fakat kimse ne 1 kuruş para üstünü alıyor ne de 1 kuruş ile ödeme yapıyor. Yani bu kadar madeni para nereye gidiyor bunun sorgulanması gerekli" diye konuştu.

"Bozuk para üstlerimizi almayacak kadar zengin değiliz"

Para üstlerinin tutarı ne olursa olsun alınması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Özellikle büyük marketler, alışveriş merkezlerindeki mağazalar etiketlerde 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapıyorlar. Bu daha ucuz algısı yaratan bir satış tekniği. Örneğin 40 lira pahalı gibi gelirken 39,90 ya da 39,99 daha ucuz algısı yaratıyor. Bu satışlardan da para üstünü almadığımız 1 kuruşlar, 10 kuruşlar işletmelerin kasasına kalıyor. Vergisiz olarak bu tutarlar totalde büyük meblağlar yapıyor ve işletmelerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor. Biz para üstünü kaç kuruş olursa olsun istedikçe, bu işletmeler de kasalarında kuruşları bulundurmak zorunda kalacak. Para üstümüzü almayacak kadar zengin bir ülke değiliz. 1 kuruş ya da 10 kuruş diyerek önemsemedikçe aslında israf da yapmış oluyoruz. Bu küçük görünen ama büyük israfı para üstlerimize sahip çıkarak tasarrufa çevirmeliyiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA