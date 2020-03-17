Palandöken: "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan yazıldı"
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Bendevi Palandöken, Çanakkale Zaferi, Palandöken, Güncel

Palandöken: "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan yazıldı"

Çanakkale Zaferi ile tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan yazıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağımsızlık, özgürlük, birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığımız Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin topuyla tüfeğiyle verdiği onurlu mücadelenin bir sonucudur.

17.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:38
Palandöken:

Çanakkale Zaferi ile tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan yazıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağımsızlık, özgürlük, birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığımız Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin topuyla tüfeğiyle verdiği onurlu mücadelenin bir sonucudur. Bu şanlı destanın 105. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin canı pahasına savaşarak kazandığı Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adımdır. Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milletinin en ağır koşullarda bile yenilgiyi asla kabul etmeyeceğinin ve bağımsızlığımıza olan düşkünlüğümüzün tüm dünyaya ilanıdır. Mehmetçiklerimiz Çanakkale'de yalnızca silahlı mücadele değil, düşmana verdiği insanlık dersiyle de tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır" diye konuştu.


"Milli değerlerimizi canlı tutarak daima yüceltmeliyiz"


Çanakkale'de vatan uğruna canını veren şehitlerimizin asla unutulmayacağını vurgulayan Palandöken, "Çanakkale'nin her karış toprağında, ülkenin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine dört bir yanından şehitlerimizin kanı var. Ecdadımız şanlı tarihi boyunca bağımsızlık için savaşmış ve sömürgeciliğe karşı bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Bu büyük zaferi gerçekleştiren aziz milletin çocukları olmak, hepimiz için haklı bir iftihar kaynağıdır. Bugün de aynı ruh ve anlayışla demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi koruyup bizi biz yapan milli değerlerimizi canlı tutarak daima yüceltmeliyiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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