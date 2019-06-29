Palandöken: "Son zamlar enflasyonu tetikler"

Elektrik ve akaryakıta yapılan son zamların enflasyonu tetikleyerek piyasaları olumsuz etkileyeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elektriğe yapılan yüzde 14.98'lik, motorinde 22 kuruşluk, çay yüzde 15 oranında yapılan zam ile şekere yapılan yüzde 16 oranındaki zamlar piyasaları olumsuz etkiledi. Mevsimsel olarak sebze ve meyvede yaşanan indirimlerin yaz aylarında enflasyonu düşürmesi beklenirken son yapılan zamlar enflasyonu yeniden tetikleyebilir. Çünkü özellikle elektrik ve akaryakıt gibi lokomotif konumunda olan enerji kalemlerine yapılan zamlar A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatına olumsuz olarak yansıtıyor" dedi.

Piyasada güven ortamının yeniden sağlanması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılan zamlar esnaf ve sanayici başta olmak üzere tüm vatandaşları olumsuz etkiliyor. Özellikle esnafın temel girdisi olan enerji kalemlerine yapılan zamlar maliyetleri artırdığı gibi ürün fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Yaz aylarında sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi ve dolar kurunun yatay seyretmesinin enflasyonu düşürmesi beklenirken son zamlar enflasyonu tetikleyecek. Bu zamlar nedeniyle de piyasalarda bir güvensizlik yaşanmakta. Oysa piyasaların her zamandan daha fazla güven ortamına ihtiyaç var. Uzun süredir zam yapılamyan lokomotif konumundaki ürünler son dönemde peş peşe zam yapıldığı bir ortamda piyasalara çözümsüzlük hakim olduğu için vatandaş ihtiyaçından fazla bir şey almadığı için istenen canlılık yaşanmıyor. Bu ortamda zam hiç çözüm değil. Güvensizlik ortamında vatandaşlar zorunlu harcamalar dışındaki harcamalarını erteliyor. Ekonomide yaşanan bu olumsuz gelişmelerin faturasını ise en çok küçük esnaf ödüyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA