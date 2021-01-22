Palandöken, sömestir tatiline hazır
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Palandöken, sömestir tatiline hazır

22.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 08:51
Palandöken, sömestir tatiline hazır

AVRUPA'nın en uzun pistlerine sahip Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatiline hazırlandı.

AVRUPA'nın en uzun pistlerine sahip Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatiline hazırlandı. Otel işletmecileri, her sene olduğu gibi bu sezon da tatil öncesi yoğun olarak rezervasyon almaya devam ettiklerini belirtti.

2011'de 'Dünya Üniversiteler Kış Oyunları' ve 2017'de ise '13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin yapıldığı Palandöken, son model tesislerle donatıldı. Her bütçeye uygun fiyatların olduğu Palandöken'de, 2'si uluslararası ve en uzunu 12 kilometre olmak üzere 20 pistte, aynı anda 15 bin kişi rahatlıkla kayak yapabiliyor. Palandöken; yakıcı güneşi, toz karı, gece kayağı için ışıklandırılmış pistleri ve doğası ile yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Palandöken'deki otelin müdürü Nuh Seçer, yarıyıl tatilinin bu sene 3 periyottan oluştuğunu belirterek, "İlk hafta doluluk oranımız yüzde 70 civarında. İkinci ve üçüncü hafta içinde otelimiz yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Tahminen sömestir tatilinde yüzde 85 oranında bir doluluk ortalamasıyla geçireceğiz. Palandöken'de 1 Aralık itibarıyla kayak yapılmaya başlanmıştı. Şu günlerde özellikle son 3 gündür yağan kar pistleri mükemmel bir hale getirdi. Bu kar yağışı devam ettiği sürece mart ayının sonuna kadar Palandöken'de bütün pistler açık olacak. Otelimize ait çam ağaçlarının arasındaki özel pist uzunluğu yaklaşık 12 kilometre; Palandöken, Konaklı olmak üzere toplamda ise 70 kilometre. Burayı tercih edecek olan misafirler Palandöken ile birlikte Konaklı Kayak Merkezi'ni kullanırlarsa tamamen dünyanın en büyük kayak merkezinde kaymış olacaklar"AY IŞIĞINDA KAYAK KEYFİ

Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, otellerin ışıklandırdığı pistlerde, ay ışığı altında kayak yapıyor. Gece kayağının çok romantik olduğunu vurgulayan kayakseverler, kendilerini kayan yıldıza benzettiklerini söyledi.


Palandöken, sömestir tatiline hazır
Palandöken, sömestir tatiline hazır
Palandöken, sömestir tatiline hazır
Palandöken, sömestir tatiline hazır
Palandöken, sömestir tatiline hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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