Palandöken: Sınır İllerine Özel Politika Uygulanmalı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Suriye sınırındaki esnafı kapsayacak özel bir politikanın uygulanması gerektiğini söyledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği genel kuruluna katılmak üzere Kilis'e geldi. Oda başkanları tarafından karşılanan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlediği basın toplantısında Kilisli esnaf ve vatandaşların zor günler geçirdiğini ancak umutsuzluğa kapılmadığını söyledi. Suriye sınırındaki esnafın büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Palandöken, alınan önlemler ve bayram öncesi hükümetin emeklilere bin lira desteğinin Kilis ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Suriye sınırındaki tüm illeri kapsayacak özel bir politikanın uygulanması gerektiğini dile getirerek, "Burada hatta benim için en önemli meselelerden birisi petrolün biraz daha burada en azından ucuza satılmasının teminidir. Kilis gibi şehirlerde gördüğümüz zincir marketler buradaki esnafın geleneksel yapısını bozuyor. Artık buna bir sınır getirilmesi lazım. Bu sıkıntıların aşılması ile ilgili buraya özel tedbir istiyoruz. Eminim ki bu gerçekleşirse geleneksel esnafın ayakta kalabilmesine olanak sağlanacaktır" diye konuştu.

- Kilis