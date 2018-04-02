Palandöken: "Şeker Konusunda Ortak Akıl ile Milli Konsensus Sağlanmalı"

Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ü ağırlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Şekerde yaşanan sorunun çözümü için üretici, esnaf, sanayici ve tüm tarafların bir araya geldiği ortak akıl ile milli konsensus sağlanmalı" dedi.

Ülke genelinde ihaleye çıkarılan 14 şeker fabrikasının satışının önlenmesini isteyen Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i yönetimi ile makamında ziyaret ederek, şeker üreticisine destek verilmesini istedi.

Ziyarette konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Şeker ağzımızın tadıdır. Şekerde yaşanan sorunun çözümü için üretici, esnaf, sanayici ve tüm tarafların bir araya geldiği ortak akıl ile milli konsensus sağlanmalı. Şeker olmazsa olmazımızdır. Bu ülkemiz için çok önemlidir. Şeker konusunda ağzımızın tadının kaçmaması çok önemli. Şeker konusu hem üretici hem sanayici hem çalışan bakımından çok önemlidir. Çünkü işçi ve memur çok iyi ücret alacak ki esnaf iş yapsın. En önemlisi şeker konusundaki ekonomik büyüklük de çok iyi düşünülmelidir. Bu konuda Sayın Başbakanımız ilgili bakanlar ile son değerlendirmeyi yaparak Cumhurbaşkanı ile olumlu bir karar vereceklerdir diye düşünüyorum" diye konuştu. - ANKARA