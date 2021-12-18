Palandöken: Sahte alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıla girerken sahte içki üretimindeki artışla birlikte ölüm olaylarının arttığını belirterek, "Bu sahte, kaçak alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı. Her ilde denetimler hızla devam etse de yılbaşından sonra da sürmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hem üretene hem içene hem de devlete geri dönüşü olmayan zararlar veren sahte içkilerin üretiminin yılbaşı yaklaşırken yine arttığını söyledi. Palandöken, "Buna bağlı olarak maalesef ölüm haberler i de artıyor. Artık bu insan canına kasteden sahte alkol üreticilerine fırsat verilmemeli. Vatandaşımız esnaftan güvenilir ve bandrollü şişeleri tercih etmeli. 81 ilde devam eden 'zehir kod' adlı operasyonlara emniyet güçlerimiz ara vermeden devam etmeli. En önemlisi bu operasyonlara vatandaşlarımızın da gördükleri, duydukları zehir tacirlerini bildirmelerini rica ediyorum" dedi.

Palandöken, sahte içkinin can sağlığına ek olarak devleti de büyük vergi kaybına uğrattığına işaret ederek, "Belirli firmalar haricinde etil alkolün satışı tamamen yasaklanmasına rağmen birçok e-ticaret sitesinde, sosyal medya uygulamalarında bunun satışı yapılmaya devam ediyor. Bu ölüm tacirleri vatandaşın canına kastederken aynı zamanda devleti de milyarlarca lira vergi kaybına uğratıyor. Öyle ki 2015 yılından bugüne kadar bu nedenle devletin 9 milyar lira civarında bir vergi kaybı var. Bu sahte, kaçak alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı. Her ilde denetimler hızla devam etse de yılbaşından sonra da sürmeli. Vatandaşlar da şikayetten asla kaçınmamalı. Daha ucuz olması tercih sebebi olmamalı; çünkü bunun geri dönüşü olmuyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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