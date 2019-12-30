Palandöken: "Sağlıktan yararlanma süresi uzatılmalı"

30.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:42

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin uzatılması yönünde talepte bulunarak, "31 Aralık 2019'a kadar verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı" dedi.



İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibariyle sona erdiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyenlerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı. Ancak GSS'li ve Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması için verilen süre yıl sonu itibariyle sona eriyor. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon GSS'li ile Bağ-Kur'lu vatandaşların ve ailelerinin mağdur olmaması için verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı. Öte yandan, GSS'li vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi için aranan şartlar da iyileştirilmelidir. Mevcut ekonomik koşullarda GSS'den ücretsiz faydalanabilme şartı için aranan gelir limiti daha da artırılmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA