Palandöken: Perakendede En Büyük Sorun Kuralsızlık
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Perakende sektörünü düzenleyen yasa çıktı ama uygulamadaki en büyük sorun kuralsızlık. Gelişmiş ülkelerdeki durumu belki bir çoğunuz gördünüz. Şehrin gelişmesi istenen yerlere iş yeri açılır." dedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Perakende sektörünü düzenleyen yasa çıktı ama uygulamadaki en büyük sorun kuralsızlık. Gelişmiş ülkelerdeki durumu belki bir çoğunuz gördünüz. Şehrin gelişmesi istenen yerlere iş yeri açılır." dedi.
Kaynak: Dunya.com