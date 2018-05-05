Palandöken: Perakendede En Büyük Sorun Kuralsızlık

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Perakende sektörünü düzenleyen yasa çıktı ama uygulamadaki en büyük sorun kuralsızlık. Gelişmiş ülkelerdeki durumu belki bir çoğunuz gördünüz. Şehrin gelişmesi istenen yerlere iş yeri açılır." dedi.

Palandöken: Perakendede En Büyük Sorun Kuralsızlık

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Perakende sektörünü düzenleyen yasa çıktı ama uygulamadaki en büyük sorun kuralsızlık. Gelişmiş ülkelerdeki durumu belki bir çoğunuz gördünüz. Şehrin gelişmesi istenen yerlere iş yeri açılır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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