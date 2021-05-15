Palandöken: "Pazartesi tüm işletmeler açılmalı"
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Palandöken: "Pazartesi tüm işletmeler açılmalı"

Palandöken: 'Pazartesi tüm işletmeler açılmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "415 meslek dalında esnaflık yapan 2 milyonu aşkın üyemiz Covid-19'dan en fazla etkilenen kesim olmuştur.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "415 meslek dalında esnaflık yapan 2 milyonu aşkın üyemiz Covid-19'dan en fazla etkilenen kesim olmuştur. 14 aydır kapalı olan işletmeler ile işyeri sahiplerimiz dört gözle pazartesi günü sabahı işyerlerini açmayı beklemektedirler" dedi.

Pandemi başladığından bu yana yaklaşık 14-15 aydır yüzbinlerce esnaf ve sanatkarın siftahsız dükkan kapattığını ya da kapalı oldukları için hiçbir iş yapmadan biriken borçlarını ödeyemediklerine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın işyerleri 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir. Bunun için zaman kaybedilmeden, Pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir. Çünkü iş yapamayan on binlerce esnaf ayakta kalma ve yaşam mücadelesi verirken belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir. Zamanında tedarik olması için şimdiden tedbir alınmalı" diye konuştu.

"Özel günlerden hiçbir gelir elde edilemedi"

Bir yılı aşkın süredir işyerleri genelge ile kapatılan esnaf ve sanatkarın ayakta kalma mücadelesi verdiğini son üç dini bayram ile geçen özel günlerden hak ettiği geliri elde edemediğini anlatan Palandöken, "Esnafımızın biriken borçlarının ödenmesi ve ayakta kalması için zaman kaybedilmeden işyerlerinin açılış kriterleri hemen belirlenmeli ve 17 Mayıs sonrasına erteleme yapılmamalı. Çünkü esnafımızın kapanmaya değil acil açılmaya ihtiyacı var. Bu desteğin artık esnafımıza verilmesi kaçınılmaz oldu. Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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