Palandöken: "ÖTV ve KDV de indirime gidilmeli" - Haberler Ekonomi
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Palandöken: "ÖTV ve KDV de indirime gidilmeli"

Palandöken:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın rahatlaması için ÖTV ve KDV indirime gidilmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın rahatlaması için ÖTV ve KDV indirime gidilmeli" dedi.

Palandöken, "Aralık ayı için açıklanan enflasyon oranı yıllık 36.08 arttı. Zaten pandemide oldukça zor günler geçiren, BAĞ-KUR'unu, vergisini ve iş yerinin kirasını ödeyemeyerek zor günler geçiren esnafımızın bu durumu göz önüne alınarak yeniden değerleme oranlarında esnekliğe gidilmeli. Elektrik ve doğalgazda esnafa özel tarife uygulanmalı" diye konuştu. - ANKARA

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