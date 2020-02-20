Palandöken: "Organik ve doğal diye satılan ürünlere dikkat"

20.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:26

Endüstriyel ürünlerin çeşitli yollarla organik ve doğal ürün şeklinde pazarlandığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son zamanlarda organik ve doğal ürün satışı adeta bir trend haline geldi. Oysa artık köylerimizin çoğunluğunda bile köy ürünleri kalmadı" dedi.



Organik ürün ya da doğal ürün adı altında satılan ürünlere karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Şehir hayatında yaşayan vatandaşlarımızdaki sağlıklı yaşam arzusu doğal ve organik ürünlere olan talebi artırıyor. Bunu fırsat bilen sahtekarlar ise marketlerde satılan endüstriyel ürünleri çeşitli kurnazlıklarla pazarlayıp doğal ve organik ürün şeklinde normalin 2-3 katı fiyatına satıyor. Özellikle yol kenarlarında köy yumurtası, köy ekmeği, hakiki bal, orijinal zeytinyağı gibi marketten aldıkları ürünlerle vatandaşları kandırıyorlar. Bu ürünlerin organik olması mümkün değil. Organik demek, hiçbir zirai gübre kullanmadan ilaçsız ve tamamen katkı maddesiz ürün demektir. Hava ve su kirliliği gibi çevresel faktörlerden etkilenen ürünler asla organik olamaz. Vatandaşlarımız organik yazısını gördüğünde bunları göz önünde bulundurmalı" diye konuştu.



"Marketten aldıkları ürünleri köy ürünü diye pazarlıyorlar"



Yalnızca gerçek köylülerin ilaç kalıntısı olmadan doğal ürün yetiştirebileceğine dikkati çeken Palandöken, "Zincir marketlerin mahalle aralarından sonra köylere kadar girmesiyle birlikte artık köylerde bile endüstriyel ürünler satılıyor. Yöresel ürünleriyle nam salan köylerimizde köy yumurtası, köy peyniri, köy ekmeği yerine paketli ürünler var. Hal böyle olunca şehirlerdeki doğal ürün pazarı, ekolojik pazar ve köy pazarı olarak kurulan yerlerde sahtekarlar cirit atıyor. Köy ürünü olmayan gıda maddelerini köy ürünü diye fahiş fiyatlara pazarlıyorlar. Oysa doğal ürünleri yalnızca ürünü zamanında ilaçlayan, zamanında hasat eden ve kimyasal ilaç kullanmayan gerçek köylüler yetiştirebilir. Vatandaşlarımız organik ve doğal ürün adı altındaki sahtekarlıklara kanıp parasını çöpe atmasın. Gerçekten bildikleri kişilerden doğal ürünleri almaya çalışsınlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA