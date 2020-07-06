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Palandöken: "Motosiklet sigorta primleri düşürülmeli"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Motosiklet sayısı bu kadar artmışken, sigortalılık oranının da artması için ve yaptırmayanlara da teşvik amaçlı trafik sigorta primleri düşürülmeli" dedi.

Palandöken:
06.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:42

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Motosiklet sayısı bu kadar artmışken, sigortalılık oranının da artması için ve yaptırmayanlara da teşvik amaçlı trafik sigorta primleri düşürülmeli" dedi.

Motosiklet sayısı ve motorlu kuryelerin her geçen gün artarken, pandemi sürecinde zirve yaptığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mayıs ayında motosiklet sayısı bir önceki aya göre yüzde 71 arttı. Pandemi sürecinde alışveriş için motorlu kurye sayısında büyük artış yaşandı. En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması, sigortalılık oranının artması için fiyatlar düşürülmeli ki gençlerin istihdam odaklı çalışma alanı oluşturan kurye motorlar ekonominin olmazsa olmazıdır. Bu gençleri güvenle korumak ve işlerine sahip çıkmaları için indirimli sigorta sayesinde ele alınarak yeni istihdam alanlarına katkı sağlamalarına imkan verilmeli" dedi.

"1 yılda trafiğe 105 bin motosiklet kayıt oldu"

Trafikte motosiklet sayısının da motosikletlerin karıştığı kaza sayısının da arttığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Ülkemizde motosiklet sayısı araç sayısı ile birlikte doğru orantılı artarken, pandemi sürecinde eve siparişlerin de iki katına çıkmasıyla motorlu kuryelerin sayısı ve mesai saatlerinde de artış oldu. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayından bu Mayıs ayına kadar motosiklet sayısı 105 bin artarak 3,3 milyona çıktı. ve her üç motosikletten biri, motorlu kurye. Öte yandan motosikletlerin de trafikte herkes tarafından bir taşıt olarak görülmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Sigorta fiyatlarının düşürülmesi sigortalılık oranını artırır"

Trafik sigortası primlerinin düşürülmesinin sigortalılık oranını artıracağına dikkat çeken Palandöken, "Trafikte her 5 araçtan 1'i sigortasız geziyor ve motosikletler sigortasız gezen araçlar içerisinde yüzde 67 orana sahip. Motosiklet sayısı bu kadar artmışken, sigortalılık oranının da artması için ve yaptırmayanlara da teşvik amaçlı trafik sigorta primleri düşürülmeli. Çünkü her iki kazadan biri maddi hasarlı meydana geliyor ve trafikte güvenliğin de sağlanması için sigortalılık oranını artıracak adımlar atılmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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